Украинская биатлонистка завоевала серебро в первом этапе Кубка мира

Юлия Джима добыла серебро в первом этапе Кубка мира / фото: ukrnews24.com

Юлия Джима завоевала серебрянную медаль в первом этапе Кубка мира, который проходил в Остерсунде.

Украинка участвовала в индивидуальной гонке и смогла прийти второй. Джима смогла попасть во все 20 мишеней и не обогнала лишь француженку Жюстин Бреза, проиграв той 11 секунд.

Другие украинские биатлонистки, Дарья Блашко и Вита Семеренко, финишировали 21-й с двумя промахами и 28-й с тремя промахами соответственно. За ними расположилась Анастасия Меркушина - 31-я строчка. Хуже всех выступила Валентина Семеренко - 57-е место.

Напомним, в футболе украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк отличился фантастическим голом в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против Самсунспора, а Артем Кравец забитым мячом принес победу Кайсериспору над Манисой.