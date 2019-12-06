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"Бредовая идея": президент УЕФА жестко отреагировал на возможное создание клубной суперлиги

6 декабря 2019, 18:21

Президент УЕФА Александр Чеферин дал однозначный ответ по поводу идеи создания европейской суперлиги.

Чеферин, УЕФА, президент
Чеферин разнес идею создания клубной суперлиги / Reuters

Александер Чеферин открыто выступил против создания европейской клубной суперлиги. Он заявил, что это эгоистичная схема.

"Я читал про этот безумный план. Если верить этим сообщениям, то идея поступила от единственного президента одного из известных клубов. Невероятно трудно представить более эгоистичную схему", - передает слова Чеферина журналист Тарик Панджи в своем Twitter.

Он заявил, что создание подобного чемпионата привело бы к гибели футбола.

"Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру - для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей", - добавил президент УЕФА.

В конце он сообщил, что не понимает, как можно было мечтать о такой лиге.

"К счастью, в мире футбола хватает благоразумия, чтобы подобная бредовая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", - сказал Чеферин.

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Ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес выступал с идеей создать европейскую суперлигу, в которой играли бы гранды из разных стран. Однако национальные федерации и УЕФА не приветствуют подобный замысел.

Напомним, с сезона 2020/21 стартует новый клубный турнир под эгидой УЕФА - Лига конференций, в которой будут брать участие команды, не сумевшие пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Победитель будет получать прямую путевку в групповой этап ЛЕ на следующий сезон.

УЕФА суперлига Александер Чеферин
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