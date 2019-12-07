Все смеялись над моим Audi, тогда Руни отдал мне свой Lamborghini - экс-форвард МЮ

Тевес рассказал, как Руни подарил ему свой Lamborgini / Sportige

Карлос Тевес рассказал, как футболисты Манчестер Юнайтед смеялись над его автомобилем Audi, и Уэйн Руни отдал ему свою Lamborghini.

"На тренировку все игроки Манчестер Юнайтед приезжали на Ferrari или Lamborghini. У каждого, даже у самого плохого игрока, был Ferrari. Я приехал на Audi, который предоставил клуб, и они все смеялись надо мной, будто это был Fiat 600. Я заговорил с Руни, и этот сумасшедший парень сказал мне: "Возьми мой Lamborghini". Я ездил на его машине без регистрации по Манчестеру. Он отдал ее мне", - цитирует Тевеса ESPN.

Аргентинец добавил, что часто сравнивал английского форварда с собой, так как они оба были родом из неблагополучных районов.

"Много раз сравнивал его с собой. Все потому, что он приехал из бедного района Ливерпуля. Он всегда боролся за мяч, как это делал я, будто это его последний шанс. Я видел свое отражение в нем", - сказал Карлос.

Карлос Тевес выступал за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 годы и дважды выиграл с командой АПЛ, а также триумфовал в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2007/08. В московском финале манкунианцы в серии пенальти обыграли лондонский Челси.