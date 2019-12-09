ФИФА контактирует с WADA по поводу участия России на ЧМ-2022

ФИФА контактирует с WADA по поводу участия сборной России на чемпионате мира-2022 / ТАСС

ФИФА находится в контакте с WADA по поводу участия сборной России на чемпионате мира-2022.

"ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения о возможном распространении санкций на футбол", - передает слова пресс-службы ФИФА издание Чемпионат.

Напомним, WADA официально отстранила Россию от участия во всех крупных турнирах на 4 года. Однако наказание не распространяется на Евро-2020, так как это континентальное первенство.

Сборная России уже выступала под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также придется участвовать и на летней Олимпиаде-2020 в Токио.