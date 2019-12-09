WADA и РФ: экс-президент Локомотива сравнил Россию с нацистской Германией

Илья Геркус / Комменсант

Илья Геркус в своем Twitter написал, что нацистскую Германию отстранили лишь от одной Олимпиады, Россия же пропустит сразу 3.

"После того как нацистская Германия проиграла войну, МОК тоже ее забанил, и в играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд", - написал Геркус.

Напомним, сборная России отстранена от участия в крупных спортивных состязаниях на 4 года, включая Олимпиаду-2020 и чемпионат мира-2022. Что касается Мундиаля, то ФИФА решает этот вопрос с WADA.

На Евро-2020 Россия сможет сыграть под своим флагом, так как это континентальное первенство, а не мировое.