Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов / ФК Шахтер

Стартовала продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Бенфика, сообщает официальный сайт "горняков".

Ценовой диапазон составляет от 50 до 6 тысяч гривен. Также клуб сообщил, как именно можно приобрести билеты:

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в кассах ОСК Металлист с 13 января 2020 года.

Поединок Шахтер - Бенфика состоится 20 февраля в 19:55 по киевскому времени. Напомним, "горняки" разгромно проиграли дома Аталанте (0:3) и вылетели в Лигу Европы, где попали именно на португальскую команду.

Бенфика также выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов и смогла ворваться в ЛЕ в последний момент, оставив без евровесны российский Зенит.