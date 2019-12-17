Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Болельщики уже имеют возможность приобрести билеты на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой.
Стартовала продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Бенфика, сообщает официальный сайт "горняков".
Ценовой диапазон составляет от 50 до 6 тысяч гривен. Также клуб сообщил, как именно можно приобрести билеты:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в кассах ОСК Металлист с 13 января 2020 года.
Поединок Шахтер - Бенфика состоится 20 февраля в 19:55 по киевскому времени. Напомним, "горняки" разгромно проиграли дома Аталанте (0:3) и вылетели в Лигу Европы, где попали именно на португальскую команду.
Бенфика также выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов и смогла ворваться в ЛЕ в последний момент, оставив без евровесны российский Зенит.