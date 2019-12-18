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Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

18 декабря 2019, 18:44

Украинский вратарь Андрей Лунин впервые выйдет на поле в составе Вальядолида.

Андрей Лунин
Андрей Лунин дебютирует за Вальядолид / ФК Вальядолид

Андрей Лунин появится в стартовом составе Вальядолида на матч 1/64 финала Кубка Испании против Толосы, сообщает официальный Твиттер клуба.

Украинец перебрался в команду на правах аренды летом прошлого года, однако в первой части сезона не провел ни одного матча, находясь за спиной Жорди Масипа. 

Ранее сообщалось, что Реал хочет отозвать Лунина из аренды и найти ему другой клуб, который предоставит футболисту регулярную игровую практику. В частности, была информация, что голкипер может отправиться в чемпионат Португалии.

В сезоне 2018/19 Лунин попал в аналогичную ситуацию в Леганесе, где основным стражем ворот был Иван Куэльяр. Украинец провел за команду из пригороди Мадрида 6 матчей.

Андрей Лунин Вальядолид
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