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Звезда Динамо упал с "банана" в ОАЭ

19 декабря 2019, 14:50

Легионер Динамо проводит отпуск в Дубае с семьей и одноклубником.

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич упал с "банана" в Дубае / ФК Динамо

Беньямин Вербич решил покататься на "банане" и упал с него.

В своем Инстаграм словенец публиковал фото и видео со своей семьей и одноклубником Томашом Кенджерой. Видимо, они решили отдохнуть "семьями" в ОАЭ.

Динамо провалило первую часть сезона. В УПЛ подопечные Алексея Михайличенко находятся на второй строчке в турнирной таблице, отставая от Шахтера на 14 очков. Кроме этого, "бело-синие" вылетели из Лиги Европы на групповом этапе, пропустив вперед Мальме и Копенгаген. Подобного с киевлянами не случалось уже 8 лет, когда их обошли Бешикташ и Сток Сити.

Легенда Динамо Йожеф Сабо открыто разнес полузащиту киевской команды и похвалил лишь одного футболиста средней линии.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Украины "бело-синие" сыграют против Александрии. Базовая дата матча - 4 марта. Финал состоится в мае в Тернополе.

Динамо Киев Беньямин Вербич Томаш Кенджера
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