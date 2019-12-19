Звезда Динамо упал с "банана" в ОАЭ

Беньямин Вербич упал с "банана" в Дубае / ФК Динамо

Беньямин Вербич решил покататься на "банане" и упал с него.

В своем Инстаграм словенец публиковал фото и видео со своей семьей и одноклубником Томашом Кенджерой. Видимо, они решили отдохнуть "семьями" в ОАЭ.

Динамо провалило первую часть сезона. В УПЛ подопечные Алексея Михайличенко находятся на второй строчке в турнирной таблице, отставая от Шахтера на 14 очков. Кроме этого, "бело-синие" вылетели из Лиги Европы на групповом этапе, пропустив вперед Мальме и Копенгаген. Подобного с киевлянами не случалось уже 8 лет, когда их обошли Бешикташ и Сток Сити.

Легенда Динамо Йожеф Сабо открыто разнес полузащиту киевской команды и похвалил лишь одного футболиста средней линии.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Украины "бело-синие" сыграют против Александрии. Базовая дата матча - 4 марта. Финал состоится в мае в Тернополе.