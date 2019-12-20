"Лихорадит, когда говорят, что спорт вне политики" - экс-игрок Динамо рассказал о помощи украинской армии

Виталий Самойлов раскритиковал фразу "футбол вне политики" / KomandaOnline

Виталий Самойлов считает, что фраза "футбол вне политики" неправильна, а также рассказал о помощи украинской армии после начала войны с Россией на Донбассе.

" В Украине появилась проблема, многие объединялись для помощи. Я общался и с командиром, и с простыми ребятами с 8-го полка, интересовался, чего они больше всего нуждаются в данный момент", - цитирует Самойлова Футбол 24.

Он сказал, что даже игроки сборной Украины скидывались на помощь военным.

"Обращался к игрокам нашей сборной – они также скинулись. Словом, мы делали все, чтобы обеспечить голую нашу армию 2014-15 годов. Ребята постоянно передавали нам огромную благодарность и приглашали в гости", - добавил бывший футболист Динамо.

Самойлов раскритиковал тех, кто говорит, что футбол вне политики.

"Меня начинает лихорадить. Когда некоторые футболисты говорят, что футбол вне политики, видимо, не очень хорошо учились в школе и приоритеты в их жизни – совсем другие цели. Какие-то краткие моменты, а не перспектива собственного государства", - заявил экс-игрок.

Ранее фанаты Райо Вальекано обозвали Романа Зозулю нацистом за то что тот помогает украинской армии. Форвард Альбасете дал ответ.