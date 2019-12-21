Шевченко, Усик и другие спортсмены попали в топ-100 самых влиятельных украинцев

Шевченко попал в топ-100 самых влиятельных украинцев / УНИАН

Андрей Шевченка оказался в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала Фокус.

Главный тренер сборной Украины занял 59-е место. Вместе с ним в списке оказались дзюдоистка Дарья Билодид (73 место), боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко (76 и 79 места соответственно), теннисистка Элина Свитолина (87 место) и гимнаст Олег Верняев (94 место).

Шевченко в 2019 году вывел сборную Украины на Евро-2020. В отборочном цикле "сине-желтые" не потерпели ни одного поражения и обошли Португалию с Сербией, заняв первую строчку в группе.

На самом чемпионате Европы Украины сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Ранее сообщалось, что Александр Усик в марте сразится с британским боксером Дереком Чисорой, а затем проведет бой с Энтони Джошуа за пояс по версии WBO.