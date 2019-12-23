Экс-игрок сборной Украины прокомментировал возможность переехать в Россию

Максим Калиниченко / Денис Руденко

Максим Калиниченко рассказал, готов ли он вернуться в московский Спартак, за который выступал в качестве футболиста с 2000 по 2008 годы.

"Все обсуждаемо. Конечно, Спартак - главный футбольный клуб моей карьеры. Но однозначного ответа сейчас не дам", - цитирует Калиниченко Sport 24.

Напомним, бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич возглавил волгоградский Ротор, а в его штаб вошли Максим Шацких и Виталий Шпанюк. Команда после осенней части сезона лидирует в ФНЛ, опережая Торпедо, Химки и Чертаново.

Спартак провалил первую половину сезона 2019/20, занимая 10 строчку после 19 туров. Уверенно лидирует в таблице Зенит, у которого 45 очков. У второго Краснодара на 10 пунктов меньше.