Цыганков в Интер: известный скаут прокомментировал возможный трансфер

Известный скаут прокомментировал возможный трансфер Цыганкова в Интер / Instagram/viktortsygankov

Алекс Великих заявил, что трансфер Виктора Цыганкова в Интер вряд ли возможен, но есть интерес со стороны других клубов.

Он сказал, что цена на футболиста очень высокая, но ему может помочь пример Малиновского.

"То что Цыганков интересен в Италии это факт. Стоит отметить, что цена на него большая и неподъемная, как за игрока без паспорта ЕС, но пример Малиновского убеждает даже скептиков, что украинцы интегрируются", - цитирует Великих FootBoom.

Он добавил, что Цыганкову не подойдет схема 3-5-2, которую в Интере использует Антонио Конте.

"Интер ищет футболиста с такими же параметрами, борется на внутреннем рынке, а потому альтернатива возможна. Но есть одно "но": схема игры 3-5-2, которую исповедует Конте, не подходит для Цыганкова", - сказал скаут.

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Он предположил, что есть интерес со стороны Ромы и Милана, а новость про Интер была вбросом.

"Скорее всего, реальный интерес к Виктору имеет другой клуб, к примеру Рома или Милан, а вот цену, что может устроить Динамо за него не дают, а потому выбрасывают материал об интересе Интера, чтобы создать конкуренцию между клубами и поднять цену", - заявил Великих.

И в конце скаут сообщил, что мало кто в Италии готов выложить за украинца 25 млн евро.

"Реально стоимость Цыганкова назвать не сложно, но есть большой разброс - от 25 до 40 млн. евро. Это и затрудняет диалог, я думаю. Но реально 25 млн. евро в Италии за Цыганкова мало кто может дать", - отметил Великих.

Напомним, Динамо отозвало из аренды Назария Русина. Летом в команду вернутся Богдан Леднев и Александр Тымчик.