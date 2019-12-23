Динамо вернет из аренды двух футболистов

Богдан Леднев и Александр Тымчик вернутся в Динамо / Денис Руденко

Богдан Леднев и Александр Тымчик по окончании сезона 2019/20 вернутся в киевское Динамо.

Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте. Оба футболиста показывают хорошую игру в составе Зари и убедили "бело-синих", что их нужно вернуть.

Заря в сезоне 2019/20 составляет конкуренцию Динамо в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас луганчане идут на третьей строчке, набрав 34 очка. У Динамо 36 очков и вторая позиция.

Ранее киевский клуб отозвал из аренды Назария Русина из-за допинг-скандала с Артемом Бесединым. До 19 января УЕФА рассмотрит дело нападающего. Также динамовцы подписали форварда юношеской сборной Бельгии.