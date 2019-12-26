Кот Базилио, Чарли Чаплин: звезда Шахтера подорвал сеть фотографией из отпуска

Виктор Коваленко взорвал сеть своим фото с отдыха на Бали / ФК Шахтер

Виктор Коваленко в своем Инстаграм опубликовал фото с отдыха на Бали и предстал перед публикой в необычном образе.

"Оставим это здесь", - кратко подписал фото футболист.

Донецкий Шахтер после первой половины сезона уверенно лидирует в чемпионате Украины, набрав 50 очков после 18 туров. Динамо отстает аж на 14 пунктов. Однако в Лиге чемпионов дела у "горняков" не задались: подопечные Луиша Каштру в последнем туре разгромно проиграли дома Аталанте (0:3) и вылетели в Лигу Европы, где сыграют с Бенфикой.

"Чарли Чаплин на минималках?", "Кот Базилио?", "На Крида похож", "Ты в женском одет?" - такое комментарии Коваленко получил под своим постом.