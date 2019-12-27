"Один раз живу": Джошуа выразил желание выступать в ММА

Энтони Джошуа хочет перейти в ММА / Reuters

Энтони Джошуа заявил, что хотел бы попробовать себя в смешанных единоборствах.

"В жизни не стоит устанавливать какие-либо границы. Каждый должен при возможности узнать, на что он способен. Я пойду на выступление в ММА или съемки в фильме, когда подвернется хорошая возможность. Я один раз живу", - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Недавно британец победил в реванше Энди Руиса и вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO. Мексиканец после боя игнорирует своего тренера Мэнни Роблеса.

Джошуа предстоит защита пояса IBF в поединке с болгарином Кубратом Пулевым и WBO - с Александром Усиком. Собственно говоря, из-за этого неизвестна точная дата боя Усик - Чисора.

Ранее чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что Энтони Джошуа отказался драться с ним за 50 млн долларов. 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри, а на кону будет пояс журнала The Ring.