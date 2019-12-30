  1. Главная
  3. Спорт

Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам

30 декабря 2019, 17:23

Форвард Динамо Брест Артем Милевский решил порадовать фанатов новогодними подарками.

Милевский
Милевский переоделся в Деда Мороза / instagram.com/timi1010

Артем Милевский перед матчем 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано (1:1) в костюме Деда Мороза раздавал болельщикам подарки на Новый год.

Он подходил к людям и просил их отгадать, кто в костюме Деда Мороза. Человек, давший правильный ответ, получал подарок от нападающего.

Милевский выступал за основную команду Динамо с 2005 по 2013 годы и дважды становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА-2008/09.

В сезоне-2019 стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест, от чего даже пустил слезу. Команда смогла прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ. После завершения кампании запустил свой проект на YouTube, который назвал "Миля". В дебютном видео футболист показал свою ночную жизнь вместе с давним другом Александром Алиевым.

Артем Милевский Дед Мороз Динамо Киев ФК Динамо Брест
Сейчас вы просматриваете новость «Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:33
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
16:40
"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами
16:33
Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко
16:28
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
16:27
Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца
16:09
Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев Видео
16:04
Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина Видео
16:03
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
15:09
Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа
15:00
Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
14:51
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020
14:48
"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть
14:40
Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности
14:28
Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение
14:07
Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы Видео
14:00
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
13:39
Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году Видео
13:35
Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты Видео
13:30
"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
13:02
Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу
12:53
Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
12:47
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
12:43
Обмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль Путина
12:27
Транзит газа: у Путина назвали "непростыми" газовые переговоры с Киевом
12:05
Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот Видео
12:00
РосСМИ пожаловались на новые серьезные проблемы Северного потока-2 Видео
11:39
Как приготовить оливье: рецепт классический и рецепт оливье без лишних калорий
11:30
Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами Видео
11:00
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
11:00
Успехи и провалы Зеленского: чью судьбу повторит президент в 2020 году
10:41
Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога Видео
10:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
10:16
На Киевщине горела гостиница, эвакуированы десятки постояльцев
10:15
Жуткое ДТП в России: перевернулся пассажирский автобус, более 20 раненых - фото
09:37
Настойчивый и быстрый: политолог объяснил популярность Зеленского
09:30
Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк Видео
09:15
Блогер назвал разницу в отношении Зеленского и Порошенко к войне на Донбассе
09:04
Гороскоп на 30 декабря всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
09:01
Какой будет погода на Новый год 2020: синоптик изменил прогноз Видео
08:49
"Оказался мразью и живодером": обнародованы фото Шуфрича с мертвыми африканскими животными Фото
08:47
Путинская система на грани своего распада мнение
08:28
"Убьют царя": писатель спрогнозировал будущее Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять