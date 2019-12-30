Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам

Милевский переоделся в Деда Мороза / instagram.com/timi1010

Артем Милевский перед матчем 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано (1:1) в костюме Деда Мороза раздавал болельщикам подарки на Новый год.

Он подходил к людям и просил их отгадать, кто в костюме Деда Мороза. Человек, давший правильный ответ, получал подарок от нападающего.

Милевский выступал за основную команду Динамо с 2005 по 2013 годы и дважды становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА-2008/09.

В сезоне-2019 стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест, от чего даже пустил слезу. Команда смогла прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ. После завершения кампании запустил свой проект на YouTube, который назвал "Миля". В дебютном видео футболист показал свою ночную жизнь вместе с давним другом Александром Алиевым.