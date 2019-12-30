Емельяненко - Джексон: стали известны гонорары бойцов

Емельяненко - Джексон: известны гонорары бойцов / Bellator

Федор Емельяненко получит 2 миллиона долларов за бой против чемпиона UFC Куинтона "Рампэйджа" Джексона, американцу же достанется 30 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал UFC Voice.

Это фиксированная сумма по контракту не учитывая бонусов. Бой Емельяненко - Джексон состоялся в Японии в рамках турнира Bellator 237. Россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

18 января в октагон возвращается Конор Макгрегор. Американец проведет поединок против Дональда Серроне в рамках UFC. 18 апреля любителей смешанных единоборств ждет дуэль Нурмагомедов - Фергюсон. Дагестанец уже успел раскритиковать своего оппонента, а тот пообещал заставить россиянина "мочиться кровью".

Недавно в рамках турнира UFC 245 Камару Усман одержал победу над Колби Ковингтоном нокаутом в пятом раунде.