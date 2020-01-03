Ювентус оформил первый трансфер в 2020 году

Деян Кулусевски перешел в Ювентус / ФК Ювентус

Ювентус на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Аталанты Деяна Кулусевски. Контракт рассчитан до 2024 года.

Сезон 2019/20 19-летний хавбек закончит в составе Пармы, за которую выступает на правах аренды. "Старая синьора" заплатит за футболиста 35 миллионов евро, еще 9 миллионов евро в качестве бонусов.

В текущей кампании Юве ведет ожесточенную борьбу за Скудетто с миланским Интером. Сейчас у обеих команд по 42 очка. Следом за ними идет Лацио (36 очков).

Напомним, Бенфика подписала полузащитника Боруссии Д и сборной Германии Юлиана Вайгля перед поединками 1/16 финала Лиги Европы с донецким Шахтером.