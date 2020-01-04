"Заткнись, е****я обезьяна!": воспитанник Барселоны оскорбил игрока Реала

В матче 19 тура Ла Лиги Хетафе - Реал (0:3) случился расистский скандал с участием воспитанника Барселоны.
Футболист Хетафе Марк Кукурелья, являющийся воспитанником Барселоны, обозвал защитника Реала Эдера Милитао "обезьяной" во время матча 19 тура Ла Лиги.
Как сообщает Deportes Quatro, испанец выкрикнул своему оппоненту: "Заткнись, е****я обезьяна!"
Если факт расизма подтвердится, Реал может подать апелляцию в Соревновательный комитет.
Это не первый случай проявления расизма в европейских чемпионатах. От оскорблений на расовой почве страдали такие звезды, как Ромелу Лукаку, Марио Балотелли, Рахим Стерлинг и Антонио Рюдигер.
Затронуло это и Украину. В матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо (1:0) фанаты гостей оскорбляли хавбеков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Первый не выдержал и выбил мяч в сторону болельщиков киевлян, затем показал средний палец. Динамо после этого получило наказание в виде матча без зрителей, еще одной игры при пустых трибунах условно и штраф в размере 500 тысяч гривен. Однако клуб подал апелляцию на решение КДК УАФ.