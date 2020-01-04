"Заткнись, е****я обезьяна!": воспитанник Барселоны оскорбил игрока Реала

Кукурелья обозвал Милитао "обезьяной" / BaldescaBRAND

Футболист Хетафе Марк Кукурелья, являющийся воспитанником Барселоны, обозвал защитника Реала Эдера Милитао "обезьяной" во время матча 19 тура Ла Лиги.

Как сообщает Deportes Quatro, испанец выкрикнул своему оппоненту: "Заткнись, е****я обезьяна!"

Если факт расизма подтвердится, Реал может подать апелляцию в Соревновательный комитет.

Это не первый случай проявления расизма в европейских чемпионатах. От оскорблений на расовой почве страдали такие звезды, как Ромелу Лукаку, Марио Балотелли, Рахим Стерлинг и Антонио Рюдигер.

Затронуло это и Украину. В матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо (1:0) фанаты гостей оскорбляли хавбеков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Первый не выдержал и выбил мяч в сторону болельщиков киевлян, затем показал средний палец. Динамо после этого получило наказание в виде матча без зрителей, еще одной игры при пустых трибунах условно и штраф в размере 500 тысяч гривен. Однако клуб подал апелляцию на решение КДК УАФ.