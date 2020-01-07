Обладатель "Золотого мяча" провел переговоры с клубом из США

Лука Модрич может стать игроком ДС Юнайтед / Reuters

Лука Модрич провел переговоры с американским клубом ДС Юнайтед, сообщает The Athletic.

По информации источника, хорват может перебраться в Вашингтон летом 2020 года после окончания сезона 2019/20. Ранее в составе ДС выступал бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни. Сейчас форвард является играющим тренером Дерби Каунти.

34-летний полузащитник проводит свой восьмой сезон в футболке мадридского Реала. С "королевским клубом" хорват выиграл все возможные трофеи, и также стал обладателем "Золотого мяча-2018".

Вместе со сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира-2018, где "клетчатые" уступили Франции со счетом 4:2. Сам Лука был признан лучшим игроком турнира.

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