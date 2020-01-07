Игрок Динамо тренируется с другой командой

Сидклей тренируется с Коринтиансом / ФК Динамо Киев

Сидклей прибыл в расположение Коринтианса и уже тренируется с новой командой.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания Lance Виктор Чикаролли и опубликовал соответствующие фото.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что Динамо и Коринтианс договорились о годичной аренде футболиста, за которую "бело-синие" получат 200 тысяч евро. Оба клуба пока что официально не объявили о переходе.

Напомним, Динамо уже успело оформить первый трансфер в 2020 году. 10 января ряды команды пополнит бывший вингер российского Тамбова Олабиран Муйива, известный под прозвищем Бенито. "Главред" попытался разобраться, нужен ли киевлянам 21-летний нигериец.

До этого "бело-синие" подписали форварда юношеской сборной Бельгии Ибрагима Каргбо.

Динамо провалило первую часть сезона 2019/20. Команда идет на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на 14 очков, а также впервые за 8 сезонов не смогла преодолеть групповой этап Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко пропустили в плей-офф Мальме и Лугано.