Фьюри обозвал Усика "бомжом"

Фьюри наехал на Усика / TV.ua

Тайсон Фьюри наехал на президента Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя и обозвал "бомжом" украинца Александра Усика.

"Возможно, я бы послушал тебя и подрался за пояс, если бы ты не снял меня с первого места рейтинга. Ты поставил на мое место какого-то бомжа из первого тяжелого веса", - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Президент WBO ранее предложил британцу подраться за пояс с Баходиром Джалоловым. Ранее сообщалось, что титул может перейти к Александру Усику без боя с Энтони Джошуа.

Напомним, 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring. В 2018 году бойцы не смогли выявить победителя.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал новую потенциальную дату боя украинца против Дерека Чисора. Кроме того, поединок может пройти в Лондоне.