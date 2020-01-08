Шевченко выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Шевченко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране / УНИАН

Андрей Шевченко в своем Инстаграм выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране, которая произошла сегодня, 8 января.

"Наша семья хочет выразить глубокое сочувствие и слова поддержки семьям тех пассажиров, которые находились на борту самолета в Тегеране. Мы очень сожалеем о вашей потере", - написал главный тренер сборной Украины.

Напомним, сегодня, 8 января, около 6 утра в столице Ирана Тегеране произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 176 человек (пассажиры и экипаж).

Все подробности трагедии вы можете отслеживать на сайте Главред.

Представитель иранской Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде рассказал о проблеме, которая произошла перед крушением самолета.