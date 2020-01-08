"Украина, мое сердце с тобой": российский комментатор отреагировал на авиакатастрофу в Иране

Алексей Андронов прокомментировал авиакатастрофу в Иране / dynamo.kiev.ua

Алексей Андронов не остался в стороне после крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.

"Ужасная авиакатастрофа в Тегеране. Что бы ни было причиной, Украина, мое сердце с тобой", - написал Андронов в своем Twitter.

Авиакатастрофа произошла сегодня, 8 января, около 6 утра. Самолет Boeing 737-800 NG, который летел из Тегерана в Киев, разбился, в результате чего погибло 176 человек (пассажиры и экипаж). Никто не остался в живых.

Ситуация взбудоражила весь мир, а в самом Иране объявлен день траура. Родственники присутствовавших на борту приезжали с цветами в аэропорт Борисполь.

Ранее свои соболезнования выразил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Больше деталей касательно авиакатастрофы вы можете узнать на сайте Главред.