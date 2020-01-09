Семь разных тюрем: бабушка Серроне рассказала о хулиганстве внука

Дональд Серроне попадал в семь разных тюрем - бабушка бойца / MMA Fighting

Дональд Серроне попадал в семь разных тюрем, о чем рассказала бабушка будущего оппонента Конора Макгрегора.

"Дональд постоянно попадал в передряги. Но нашей работой было одно - направить его на правильный путь. Я доставала его из семи разных тюрем. Каждый раз привозя его домой, мы говорили: "Ты сам знаешь, что ты наделал. Мы не будем тебя за это наказывать", - сказала бабушка в документальном фильме "Больше, чем ковбой".

Она также вспомнила и о словах деда Серроне.

"А дед называл сынком. Он подзывал его и говорил: "Сынок, не нужно оправдываться, ты должен найти свою дорогу", - добавила женщина.

18 января состоится бой Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246. Конор не появлялся в октагоне после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Недавно UFC опубликовал эффектный проморолик к поединку.