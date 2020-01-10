Сборная Украины узнала спарринг-партнера перед Евро-2020

Сборная Украины узнала соперника в товарищеском матче / УАФ

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины проведет спарринг против Кипра.

Поединок состоится 26 мая. Вопрос места проведения остается открытым, однако точно известно, что игра пройдет в Украине.

Последние товарищеские матчи "сине-желтых" принимали Днепр и Запорожье. Тогда подопечные Андрея Шевченко встречались с Нигерией (2:2) и Эстонией (1:0).

Напомним, Украина сыграет выездные товарищеские матчи с Францией и Польшей 27 и 31 марта соответственно. Ранее сообщалось, что "сине-желтые" могут провести спарринг в Дублине против сборной Ирландии.

На Евро-2020 сборная Украины попала в группу С к Нидерландам, Австрии, а также Румынии или победителю пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).