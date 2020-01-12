  1. Главная
  3. Спорт

Кличко нокаутировал Уайлдера - президент UFC

12 января 2020, 18:29

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Владимир Кличко положил на ринг Деонтея Уайлдера во время спарринга.

Владимир Кличко
Владимир Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера в спарринге

Владимир Кличко в спарринге нокаутировал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал президент UFC Дэйна Уайт. Он отметил движения Владимира на ринге.

"Я видел, как Уайледра нокаутировали. Владимир Кличко его нокаутировал. Владимир отступал, финтил, бил по корпусу, выбрасывал джеб, снова финт, джеб, левый хук", - цитирует Уайта Sky Sports.

По его словам, Уайлдер был ошеломлен, а также добавил, что это стало причиной нежелания американца выходить в ринг против украинца.

"Уайлдер сходил с ума от такой работы Кличко. Так что это был даже не нокдаун, а настоящий нокаут. Вот почему команда Уайлдера не хотела драться с Кличко", - добавил президент UFC.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring. Американец пообещал побить британца.

бокс Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Дэйна Уайт
Сейчас вы просматриваете новость «Кличко нокаутировал Уайлдера - президент UFC». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:51
Президент Абхазии благородно ушел в отставку
19:38
В Германии из-за жуткой находки эвакуировали 14 тысяч человек - подробности
19:34
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм из-за нового тренера
19:05
Полиция раскрыла детали драки возле могилы раввина в Умани
19:01
Барселона рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера
18:57
Старый Новый год и Щедрый вечер 2020 – что нельзя делать, а что надо
18:32
"Мы наблюдаем": Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
18:29
Кличко нокаутировал Уайлдера - президент UFC
18:00
"Я покончу с Фьюри": Уайлдер в ожидании реванша с британцем
18:00
Модная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фото Фото
17:55
Катастрофа самолет МАУ: Швеция направит в Иран важную спецгруппу - подробности
17:28
Усик - Джошуа: промоутер украинца назвал вероятность боя
17:24
Убийство Окуевой: СМИ узнали имя задержанного преступника
17:22
Рената Литвинова серьезно пострадала: чем закончился наезд на актрису
17:00
Авиакатастрофа МАУ: в Иране сообщили, от чего зависит размер компенсаций
16:59
Рома - Ювентус: где смотреть матч Серии А
16:28
Задержание убийц Амины Окуевой: подробности полиции
16:12
Щедровать, колядовать и посевать в комфорте: какой будет погода на Маланку и Василя
15:38
Почему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикету
15:10
Маникюр 2020 новинки: французский маникюр, минимализм и матовые ногти фото Фото
15:02
С наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольные
14:54
Массовая драка возле могилы раввина в Умани: четверо евреев госпитализированы
14:40
Синоптик предупредил об аномалии на Крещение 2020
14:35
"Совпало ДНК": Задержаны убийцы Амины Окуевой - Аваков
14:06
"Можем повторить": Чубаров предложил отпраздновать годовщину сожжения Москвы
13:42
Рабы и царь-батюшка: экс-подполковник КГБ объяснил причину агрессии России
13:30
Мужские стрижки 2020: названы 6 самых модных мужских стрижек 2020 фото Фото
13:24
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: заманчивые ловушки и подлянки врагов
13:16
"В НАТО устали от давления США": в России бросили камень в огород американской армии
12:40
"Ничего не помнит, кроме своего имени": известны подробности падения модели Пунтус из окна внука Михалкова Фото
12:08
США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам
11:46
Крушение Боинга МАУ в Иране: родственникам жертв угрожают не отдать останки
11:44
"Подай в отставку, смерть диктатору": иранские СМИ стали на сторону протестующих Видео
11:19
Под Киевом украинок продавали в сексуальное рабство за границу
11:11
Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки
11:00
Реал - Атлетико: где смотреть финал Суперкубка Испании
10:55
Аэропорт Дубая затоплен: отменены десятки рейсов Видео
10:50
Самолет МАУ стал разменной монетой в политике Ирана мнение
10:38
"Несмотря на признание Ирана": Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций Видео
10:24
"Пока не станут нормальной страной": в США придумали наказание для Ирана
10:06
Военная мощь США рухнула в глазах Великобритании: в Лондоне сделали громкое заявление
09:58
На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй
09:27
"Хрюкающий врун" Пушков возбудился из-за обвинений России в крушении Боинга
09:17
Почему украинцы разлюбили читать и что с этим делать мнение
09:15
Гороскоп на 12 января всех знаков Зодиака: удары по отношениям и безжалостные схватки
09:12
"На войну идут только идиоты": в Херсоне кондуктор троллейбуса устроила сепаратистский скандал
08:35
В Госдуме истерика из-за признания Ираном вины в крушении украинского самолета Видео
08:21
Почему Иран признал, что сбил самолет МАУ мнение
08:07
"Ужасная трагедия": Елизавета II посочувствовала семьям погибших в сбитом Боинге в Иране Видео
07:45
Ракетный удар Ирана по базе США в Ираке: солдатам "слили" информацию об атаке - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять