Кличко нокаутировал Уайлдера - президент UFC

Владимир Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера в спарринге

Владимир Кличко в спарринге нокаутировал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал президент UFC Дэйна Уайт. Он отметил движения Владимира на ринге.

"Я видел, как Уайледра нокаутировали. Владимир Кличко его нокаутировал. Владимир отступал, финтил, бил по корпусу, выбрасывал джеб, снова финт, джеб, левый хук", - цитирует Уайта Sky Sports.

По его словам, Уайлдер был ошеломлен, а также добавил, что это стало причиной нежелания американца выходить в ринг против украинца.

"Уайлдер сходил с ума от такой работы Кличко. Так что это был даже не нокдаун, а настоящий нокаут. Вот почему команда Уайлдера не хотела драться с Кличко", - добавил президент UFC.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring. Американец пообещал побить британца.