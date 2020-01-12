Динамо заинтересовалось в звезде чемпионата Франции - СМИ

Виктор Осимхен может перейти в Динамо / Transfermarkt

Форвард Лилля Виктор Осимхен может стать игроком киевского Динамо, сообщает Gong.bg.

Авторитетное немецкое издание Transfermarkt оценивает 21-летнего нигерийца в 30 млн евро, а интерес к нему уже проявляют европейские топ-клубы. В сезоне 2019/20 уже забил 10 голов в Лиге 1. За последние полгода отличился 18 раз во всех турнирах. В частности, он забивал в ворота Челси и Валенсии в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

В сентябре принимал участие в товарищеском матче Украина - Нигерия (2:2). Один из забитых мячей африканцев был на счету именно Осимхена.

Ранее Динамо вернуло из аренды Назария Русина. Кроме того, "бело-синие" стремятся избавиться от вингера Жерсона Родригеса, который не оправдал ожиданий и нарушает режим. Артема Беседина могут дисквалифицировать из-за употребления допинга.