Поветкин - Хантер: промоутер россиянина сообщил, состоится ли реванш

Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал о вероятности боя между его клиентом и Майклом Хантером.
Александр Поветкин сразится с Майклом Хантером.
Об этом сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский.
"Бой с Хантером будет после Уайта", - цитирует Рябинского Р-Спорт.
Поветкин и Хантер уже встречались в ринге в декабре прошлого года. Тогда в андеркарте реванша Руис - Джошуа боксеры не смогли выявить победителя. В главном поединке того дня Энтони Джошуа сумел одолеть Энди Руиса и вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO.
Напомним, в конце прошлого года Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру после поражения от Табисо Мчуну.
22 февраля состоится долгожданный реванш Уайлдер - Фьюри за пояса по версии WBC и журнала The Ring.