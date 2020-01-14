Поветкин - Хантер: промоутер россиянина сообщил, состоится ли реванш

Поветкин сразится с Хантером / Reuters

Александр Поветкин сразится с Майклом Хантером.

Об этом сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский.

"Бой с Хантером будет после Уайта", - цитирует Рябинского Р-Спорт.

Поветкин и Хантер уже встречались в ринге в декабре прошлого года. Тогда в андеркарте реванша Руис - Джошуа боксеры не смогли выявить победителя. В главном поединке того дня Энтони Джошуа сумел одолеть Энди Руиса и вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO.

Напомним, в конце прошлого года Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру после поражения от Табисо Мчуну.

22 февраля состоится долгожданный реванш Уайлдер - Фьюри за пояса по версии WBC и журнала The Ring.