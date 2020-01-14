Балабол, ирландский клоун: российский канал опубликовал скандальное промо боя Макгрегор - Серроне

Макгрегор - Серроне: РЕН ТВ опубликовал скандальное промо боя / BJPenn

Российский телеканал РЕН ТВ отличился скандальным промороликом боя турнира UFC 246 Макгрегор - Серроне.

Представители федерального канала не стеснилсь оскорбительных выражений в адрес бывшего чемпиона UFC, обозвав его "сказочным балаболом", "ирландским клоуном", а в конце ролика задали вопрос: "Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?"

Бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Ранее UFC опубликовал документальный фильм, посвященный предстоящему бою. В нем вспомнили карьеры обоих бойцов.

Тренер Конора Макгрегора успел заявить, что это лучшая версия ирландца, которую он когда-либо видел. Президент UFC Дэйна Уайт, в свою очередь, сообщил, что Макгрегор хотел бы побороться с Хорхе Масвидалем за пояс BMF.