Стало известно, когда Руис вернется в ринг

Энди Руис вернется в ринг в мае или июне / Australian Online News

Энди Руис проведет бой в мае или июне 2020 года, сообщает Boxing Scene.

Сейчас боец проводит тренировки после поражения в реванше от Энтони Джошуа. Британец вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO.

Ранее Руис опубликовал пост в Инстаграм, где предложил подписчикам выбрать ему оппонента. Промоутер Эдди Хирн тегнул Диллиана Уайта. Ранее он уже предлагал мексиканцу за этот бой семизначную сумму.

Напомним, украинец Александр Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO. Ранее промоутер Александра сообщил, что бой с Джошуа точно состоится.

22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри за титул WBC и журнала The Ring.