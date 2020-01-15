Руис предложил подписчикам выбрать ему соперника для боя

Энди Руис предложил подписчикам выбрать ему соперника для следующего боя / Matchroom

Энди Руис в своем Инстаграм опубликовал фото с тренировки и обратился к подписчикам, чтобы те выбрали ему соперника для следующего боя.

"Возвращаюсь к азам. С кем вы желаете увидеть мой бой в этом году? Расскажите об этом в комментариях", - написал Руис под фото.

Известный промоутер Эдди Хирн, который ведет дела украинца Александра Усика, тегнул боксера Диллиана Уайта. Возможно, Хирн сделал это не с проста, ведь по информации журналиста издания The Athletic Майка Коппинджера, промоутер предложил мексиканцу семизначную сумму за бой с Уайтом.

Напомним, в декабре прошлого года Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа и потерял пояса по версии IBF, IBO и WBO. На последний претендует Усик. Ранее со-промоутер украинца сообщил, что его клиент точно проведет бой против Джошуа.