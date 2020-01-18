Макгрегор - Серроне: Пакьяо выразил поддержку одному из бойцов

Пакьяо выбрал между Макгрегором и Серроне / punditarena.com

Мэнни Пакьяо выразил поддержку Конору Макгрегору в предстоящем бою на турнире UFC 246 против Дональда Серроне.

"Удачи тебе, Конор, в бою против Серроне. Сделай то, что умеешь лучше всего", - цитирует Пакьяо Boxing News 24.

Поединок Макгрегор - Серроне состоится 19 января около 6-6:30 утра по киевскому времени. Его в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports. В России транслятором является РЕН ТВ, однако у канала могут отобрать право из-за скандального проморолика.

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Макгрегор вернется в октагон впервые с 2018 года после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Ковбой последний раз дрался 15 сентября против Джастина Гэтжи и проиграл техническим нокаутом.