"Все вопросы к правительству": в Украине на ТВ вырезали бой засветившегося в майке с Путиным бойца

Алексей Олейник / Скриншот

В Украине не показали бой с участием российского спортсмена Алексея Олейника, который проходил в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

В частности, когда Олейник вышел в октагон против американца Мориса Грина, транслировавший турнир на территорию Украины канал Setanta Sports включил повтор женского боя между американками Мейси Барбер и Роксанн Модаффери.

"Все вопросы к правительству Украины", — ответил в комментарии sport24.ru представитель телеканала на вопрос о том, связан ли отказ транслировать бой Олейника с его гражданством.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина выразила протест из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ.