Украинский футболист вошел в сборную тура в Испании

Василий Кравец попал в сборную 24 тура Сегунды / ФК Луго

Василий Кравец оказался в символической сборной 24 тура испанской Сегунды (второй дивизион) по версии авторитетного издания Marca.

Украинский защитник провел на поле 72 минуты в матче с Альбасете, за который выступает Роман Зозуля. Луго одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Стоит отметить, что за команду Кравца также играет украинец Орест Лебеденко, который перешел сюда посреди прошлого сезона. Василий Кравец принадлежит Леганесу, однако там не имел большого количества игровой практики.

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Луго сейчас находится на 18 позиции в турнирной таблице Сегунды, набрав 25 очков. От зоны вылета команду отделяет всего 1 пункт.