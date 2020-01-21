Футболистка Ливерпуля получила ужасное рассечение - жуткие кадры

Фрэн Китчинг получила жуткую травму на тренировке / ВВС

Футболистка Ливерпуля Фрэн Китчинг поделилась фотографиями после тренировки и показала чудовищное рассечение.

"Это произошло на тренировке. Худшая травма, которую я когда-либо получала - был большой отек и много боли, я выглядела как кукла с листьями капусты под глазами. Сейчас чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле с девушками. Поддерживаю их из дома каждую минуту! До встречи на поле", - написала девушка в своем Инстаграм.

Мужская команда Ливерпуля в матче 23 тура АПЛ обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 и уже на 16 очков опережает Манчестер Сити, имея при этом игру в запасе против Вест Хэма.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко может покинуть "молотобойцев" уже в этом январе из-за прихотей нового наставника Дэвида Мойеса.