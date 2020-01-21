Макгрегор роскошно отпраздновал победу над Серроне

Конор Макгрегор роскошно отпраздновал победу над Дональдом Серроне / UFC

Конор Макгрегор отправился в ночной клуб Лас-Вегаса и там отметил свое триумфальное возвращение в октагон.

Стоит отметить, что в заведение могли войти все желающие и увидеть ирландского бойца. Многочисленные фанаты праздновали вместе с ирландским бойцом.

Напомним, Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде первого раунда, после чего Ковбой был госпитализирован. Конор после боя заявил, что рефери должен был остановить поединок раньше.

Следующий соперник "Ноториуса" пока неизвестен, однако ранее Дэйна Уайт сообщал о возможности боя против обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля. Также ирландца вызвал Джастин Гэтжи.

Макгрегор - Серроне видео боя можно посмотреть по ссылке.