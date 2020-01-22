"Величайший в истории США": Макгрегор - о Трампе

Макгрегор расхвалил Трампа / MMA Junkie

Конор Макгрегор признался, что считает Дональда Трампа величайшим президентом в истории США. Так ирландец отреагировал на твит действующего главы державы о снижении уровня бедности и безработицы среди афроамериканцев.

"Феноменальный президент! Вероятно, величайший в истории США. Во всяком случае, точно один из лучших. И ведь он стоит на плечах невероятных гигантов, которые были до него. Это нелегко", - написал Макгрегор в своем Twitter.

Напомним, 19 января ирландец в рамках турнира UFC 246 нокаутировал Дональда Серроне уже на 40-й секунде боя. Ковбой после этого поединка пропустит полгода в связи с переломом носа и орбитальной кости лица.

Напомним, 21 января началось дело о рассмотрении импичмента Дональда Трампа. Палата представителей объявила импичмент в декабре 2019 года. Сенат США утвердил правила проведения дела.