Макгрегор - Серроне: стали известны сроки восстановления Ковбоя

Макгрегор - Серроне: стали известны сроки восстановления американца / Overtime Heroics MMA

Дональд Серроне получил тяжелые травмы в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 246 и пропустит полгода.

Как сообщает MMA Junkie, у Ковбоя перелом носа и орбитальной кости лица. Напомним, Макгрегор нокаутировал Серроне уже на 40-й секунде поединка. Сразу после схватки американец был госпитализирован и пропустил пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор проведет следующий бой против обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля, а также возможен реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Кроме того, ирландца уже вызвал в октагон Джастин Гэтжи.

Напомним, Макгрегор выразил желание провести реванш с Хабибом в Москве и заявил, что он "больше русский, чем Нурмагомедов". Сам россиянин готовится к бою с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля.

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