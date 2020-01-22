74-летний футболист может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Египетский клуб подписал 74-летнего футболиста / Египетская футбольная ассоциация

Египетская футбольная ассоциация официально зарегистрировала трансфер 74-летнего футболиста Иза Элдина Балдера в клуб третьего дивизиона 6 октября.

Как сообщает ВВС, если Балдер выйдет на поле, то станет самым возрастным футболистом в истории игры миллионов. Игрок и EFA уже пригласили редакцию Книги рекордов Гиннеса, чтобы они посмотрели его игру в третьей лиге.

Сейчас рекорд принадлежит израильтянину Исааку Хайику, который в возрасте 73 лет сыграл в 4-м израильском дивизионе в апреле прошлого года.

Напомним, сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между туринским Ювентусом и Ромой. Победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Милан - Торино.

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