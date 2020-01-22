"Россия с нами воюет": тренер Агробизнеса повлиял на отчисление Сикорского

Чижевский повлиял на изгнание Сикорского из Агробизнеса / ФК Агробизнес

Александр Чижевский позвонил президенту Агробизнеса, как только увидел фотографию нападающего Игоря Сикорского в Санкт-Петербурге.

"Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба", - цитирует Чижевского Экспресс.

В ходе телефонного разговора было принято отчислить футболиста из клуба.

"Вместе мы приняли решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение", - добавил тренер.

Напомним, Агробизнес разорвал контракт с Игорем Сикорским в одностороннем порядке после визита игроком России.