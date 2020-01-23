Вулверхэмптон - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ

Вулверхэмптон - Ливерпуль: где смотреть / ФК Ливерпуль

Матч Вулверхэмптон - Ливерпуль станет вторым центральным в 24 туре АПЛ после дуэль Челси - Арсенал (2:2).

Мерсисайдцы стремятся продолжить победное шествие к долгожданному чемпионству и вновь оторваться от Манчестер Сити на 16 очков. "Волки" ведут борьбу за еврокубки и могут вырваться на 5 строчку в турнирной таблице, воспользовавшись осечкой Манчестер Юнайтед.

Вулверхэмптон - Ливерпуль: где смотреть, дата и время матча

Поединок Вулверхэмптон - Ливерпуль состоится сегодня, 23 января, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Молинью. Его в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports.

В России будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе Okko Sport.

Также игру можно посмотреть онлайн на сайте livetv.sx.

В запмси матч покажет Setanta Sports 24 января в 09:00.

После этого матча АПЛ возьмет паузу на полторы недели в связи с матчами четвертого раунда Кубка Англии. Однако Ливерпуль 29 января встретится в перенесенном поединке с Вест Хэмом.