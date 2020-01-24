Заря подписала своего экс-соперника в Лиге Европы

Михайло Петрович стал игроком Зари / ФК Заря

Заря на своем официальном сайте объявила о переходе хорватского защитника Михайло Петровича. Контракт рассчитан на 2,5 года.

До этого футболист выступал в составе черногорской Будучности, которая противостояла луганчанам во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20. Тогда по итогам двух встреч в следующий этап прошли "черно-белые".

До этого Заря усилилась другим хорватом - Ловро Цвеком, а также подписала латвийского нападающего и племянника известного телеведущего Игоря Цыганыка - Андреаса Цыганикса.

После первой половины сезона 2019/20 "черно-белые" располагаются на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка, отставая от второго Динамо всего на 2 пункта.