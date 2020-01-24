Динамо продлило контракт со звездой УПЛ

Динамо на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта с полузащитником Богданом Ледневым. Новое соглашение действует до 2024 года.

Сейчас полузащитник выступает на правах аренды за луганскую Зарю и уже забил 10 голов в 21 матче во всех турнирах. Ранее стало известно, что после завершения сезона 2019/20 футболист вернется в расположение "бело-синих".

Помимо Леднева Динамо также продлило контракт с голкипером Русланом Нещеретом на 5 лет. Сейчас игрок проходит с основной командой тренировочный сбор в Турции.

Этой зимой киевляне успели подписать нападающего юношеской сборной Бельгии Ибрагима Каргбо и нигерийского полузащитника Олабирана Муйива, известного под прозвищем "Бенито".

Напомним, УЕФА может отстранить нападающего Артема Беседина на 4 года после того, как тот провалил допинг-тест в ноябре прошлого года.