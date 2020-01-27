Джонс - Рейес: где смотреть и прогнозы на бой UFC 247

Турнир UFC 247 подарит зрителям противостояние тяжеловесов Джона Джонса и Доминика Рейеса.
Бой Джонс - Рейес станет главным событием карда UFC 247. Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе, тогда как Доминик Рейес попытается отобрать у американца этот титул.
Джонс - Рейес: где смотреть, дата и время боя
Главный кард UFC 247 начнется в ночь с 8 на 9 февраля в 5 утра по киевскому времени. Его в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports. Предшествовать ему будут прелимы, которые стартуют в 3 ночи.
Также будет онлайн-трансляция в приложении UFC Fight Pass.
Прелимы:
Лорен Мерфи - Андреа Ли
Алекс Мороно - Диего Лима
Тревин Джайлс - Антонио Арройо
Джимми Ривера - Марлон Вера
Главный кард:
Деррик Льюис - Илир Латифи
Мирсад Бектич - Дэн Эйдж
Хуан Адамс - Джастин Тафа
Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян
Джон Джонс - Доминик Рейес
Джонс - Рейес: прогнозы на бой
В бою Джонс - Рейес букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона UFC. На победу Джонса коэффициенты варьируют от 1.20 до 1.25, на победу Рейеса - от 4.48 до 4.75.
1хСтавка: победа Джонса - 1.25, ничья - 38.00, победа Рейеса - 4.48
Лига Ставок: победа Джонса - 1.20, победа Рейеса - 4.50
PariMatch: победа Джонса - 1.23, победа Рейеса - 4.75
Бетсити: победа Джонса - 1.25, ничья - 35.00, победа Рейеса - 4.50