Джонс - Рейес: где смотреть и прогнозы на бой UFC 247

Джонс - Рейес: где смотреть и прогнозы на бой / UFC

Бой Джонс - Рейес станет главным событием карда UFC 247. Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе, тогда как Доминик Рейес попытается отобрать у американца этот титул.

Джонс - Рейес: где смотреть, дата и время боя

Главный кард UFC 247 начнется в ночь с 8 на 9 февраля в 5 утра по киевскому времени. Его в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports. Предшествовать ему будут прелимы, которые стартуют в 3 ночи.

Также будет онлайн-трансляция в приложении UFC Fight Pass.

Прелимы:

Лорен Мерфи - Андреа Ли

Алекс Мороно - Диего Лима

Тревин Джайлс - Антонио Арройо

Джимми Ривера - Марлон Вера

Главный кард:

Деррик Льюис - Илир Латифи

Мирсад Бектич - Дэн Эйдж

Хуан Адамс - Джастин Тафа

Валентина Шевченко - Кэтлин Чукагян

Джон Джонс - Доминик Рейес

Джонс - Рейес: прогнозы на бой

В бою Джонс - Рейес букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона UFC. На победу Джонса коэффициенты варьируют от 1.20 до 1.25, на победу Рейеса - от 4.48 до 4.75.

1хСтавка: победа Джонса - 1.25, ничья - 38.00, победа Рейеса - 4.48

Лига Ставок: победа Джонса - 1.20, победа Рейеса - 4.50

PariMatch: победа Джонса - 1.23, победа Рейеса - 4.75

Бетсити: победа Джонса - 1.25, ничья - 35.00, победа Рейеса - 4.50