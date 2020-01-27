Коби Брайант погиб: фаны просят изменить логотип НБА - фото

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Фаны баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе, собирают подписи за изменение логотипа чемпионата НБА.

По просьбе поклонников, логотип хотят изменить в честь погибшей звезды.

Фаны хотят, чтобы на логотипе НБА красовался силуэт Брайанта, а сейчас на нем изображен силуэт Джерри Уэста, пишет пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соответствующая петиция уже успела собрать 150 тысяч голосов.

Ранее Главред писал, что 26 января легенда НБУ Коби Брайант разбился в ужасной авикатастрофе. Вместе со спортсменои в самолете была его 13-летняя дочь.

Как сообщалось, 26 января легенда НБА Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью разбился в Лос Анджелесе в авиакатастрофе.

Двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из которых 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии.

Также отметим, что смерть Брайанта в авиакатастрофе предскзаали еще семь лет назад.