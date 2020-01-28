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Джентльмен удачи: Емельяненко прокомментировал свой пьяный дебош

28 января 2020, 21:48

Боец ММА Александр Емельяненко дал комментарий после выхода из изолятора временного содержания.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко прокомментировал свой пьяный дебош / Fight News

Александр Емельяненко сравнил свой пьяный дебош в поселке Супсех с сюжетом знаменитого фильма "Джентльмены удачи" (1971).

"Выпустили меня. Выпил, похулиганил, подебоширил. Как в "Дженльменах удачи" романтик: выпил, подрался, в тюрьму", - сказал Емельяненко в видео в своем Инстаграм.

3 апреля Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107. Промоушен уже успел опубликовать эффектный проморолик.

Емельяненко-младший провел в изоляторе временного содержания в Анапе 7 суток.

Напомним, в конце прошлого года Федор Емельяненко одолел Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator 237. Это один из последних боев россиянина в профессиональной карьере.

Александр Емельяненко ММА
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