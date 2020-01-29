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Рейес рассказал о сильной стороне Джонса

29 января 2020, 18:46

Доминик Рейес поделился ожиданиями от боя с Джоном Джонсом в рамках турнира UFC 247.

Доминик Рейес
Доминик Рейес поделился ожиданиями от боя с Джоном Джонсом / USATSI

Доминик Рейес перед боем с Джоном Джонсом на UFC 247 обратил внимание на фирменные тычки в глаза со стороны своего оппонента.

"У меня нет действенного метода против тычков в глаза от Джона Джонса. Единственное, что я могу сделать в такой ситуации - это обратиться к рефери: "Эй, мужик, следи за ним внимательно - он известен своими тычками в глаза". Я знаю, что в этом бою мне будет непросто входить на свою ударную дистанцию. Думаю, дело не только в том, что Джонс растопыривает пальцы, а в том - как умело он работает передней вытянутой рукой, перекрывая дистанцию сопернику", - сказал Рейес в интервью изданию MMAfighting.

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Также он назвал сильную сторону действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе.

"У Джонса огромная лапа, он вытягивает ее и держит ребят в страхе - потому что дистанция полностью под контролем Джонса. Эта длинная передняя рука - гигантское оружие Джонса. На ней держится весь его арсенал. Тычки в глаза - вопиющее нарушение правил. Я собираюсь поговорить с рефери прямо перед боем и обратить его внимание на данную особенность Джонса. Нельзя тыкать в глаза соперникам", - добавил боец.

Рейес заявил, что рефери должен снять очко с Джонса за тычки в глаза.

"Рефери должен быть готов к тому, чтобы снять с него очко в случае тычка. Если он лишает меня половины моего обзора, моего зрения - это точно заслуживает снятия балла", - отметил Рейес.

Бой Джонс - Рейес состоится в ночь с 8 на 9 февраля. Начало главного карда - в 5 утра по киевскому времени.

ММА UFC Джон Джонс Доминик Рейес UFC 247
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