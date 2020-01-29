Украинский футболист перешел в другой европейский клуб

Юрий Габовда перешел в Дебрецен / ФК Дебрецен

Дебрецен на своем официальном сайте объявил о подписании украинского полузащитника Юрия Габовды. Детали контракта не сообщаются.

Это уже третий венгерский клуб в карьере 30-летнего полузащитника. Ранее он защищал цвета Бальмазуйвароша и Халадаша. С последними в прошлом сезоне вылетел в низший дивизион.

Габовда известен своими выступлениями в составе львовских Карпат, с которыми выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/11. Позже перешел в криворожский Кривбасс. В 2015-16 годах выступал в Беларуси за Гранит и Динамо Минск.

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Дебрецен занимает 7 строчку в чемпионате Венгрии, набрав 22 очка после 17 туров и имея матч в запасе. Лидирует Ференцварош, возглавляемый Сергеем Ребровым - 39 очков. Следом за "Фради" идет Фехервар Ивана Петряка - 33 пункта.