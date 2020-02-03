"Россия-Труд-Народовластие-Социализм": на ЧМ в сборную Украины вызвали игрока из клуба КПРФ

Сборная Украины по футзалу / ffu.ua

Футзалист из российского клуба КПРФ Владимир Разуванов защищает цвета сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу, проходящем в Литве.

Разуванов в сборной Украины получил 4-й номер и уже успел провести два матча против сборных Сербии и Испании. К слову, в обоих поединках украинцы капитулировали: 2:5 с сербами и 1:3 с испанцами.

Отметим, что Разуванов ранее выступал за Енакиевец, а с началом российской агрессии в 2014 году перебрался в российский чемпионат, где защищал цвета Спартака, Прогресса, Дины, а теперь играет за команду, президентом которой является Иван Мельников – сын первого зампреда партии КПРФ, депутата Госдумы Ивана Мельникова.

Владимир Разуванов выступает за российский клуб КПРФ / mfc-kprf.ru

Добавим, что на логотипе клуба КПРФ написано: "Россия-Труд-Народовластие-Социализм".

Напомним, ранее защитник Ярослав Ракицкий перешел в российский Зенит из донецкого Шахтера. После этого футболист перестал вызываться в сборную Украины.